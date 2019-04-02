Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

02.04.2019 23:25



Бывшая высокопоставленная чиновница Ольга Глацких, немногим ранее возглавлявшая Департамент молодежной политики Свердловской области, вышла на службу на новое место, о чем незамедлительно поделилась на своей страничке в социальной сети «Instagram», сообщает «RT». Теперь женщина занимает пост заместителя руководителя Дворца игровых видов спорта (ДИВС). На своей текущей кадровой позиции Глацких будет занята комплексным развитием и улучшением всех аспектов вышеназванного учреждения.