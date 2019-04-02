Audi анонсировала появление беспилотного электрокара

02.04.2019 22:55



Автомобильная компания «Audi» сделала видео-анонс своей новой модели электрического беспилотного автомобиля, который будет официально представлен на выставке в Китае в середине апреля, сообщает «Car.ru». В анонсе были продемонстрированы лишь концептуальные наброски внешнего вида автомобиля и внутреннее убранство салона. Кроме того, было заявлено о том, что автомобиль получит систему беспилотного управления.