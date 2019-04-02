NASA показало лучшие проекты марсианских домов

02.04.2019 23:20



В Национальном аэрокосмическом агентстве определили финалистов конкурса 3D-Printed Habitat Challenge на лучшие проекты жилых строений на Марсе. Состязание, длившееся несколько лет, проходило в несколько этапов. Устроители конкурса задались целью найти новые методы и технологии для строительства зданий, которые были бы пригодны для инопланетных условий.

В настоящее время на главный приз в $100 000 претендуют 3 финалиста из США. Проекты, представленные ими, были отмечены не только из-за потенциальной практической пользы, но и за дизайн.

На первом этапе в 2015 г. на первом месте оказался проект ледяного дома (Mars Ice House). По результатам второго этапа лучшей была признана разработка ученых представляющих Университет Брэдли. Они были награждены призом в размере $250 000.

В минувшем году лидером стала команда из Арканзаса. Специалисты разработали модель здания, которое можно построить при помощи 3D-принтеров, пишет vesti.ru.