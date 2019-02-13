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Долголетие племени хунза: в 65 рожают, до 160 лет живут

13.02.2019 02:16
Долголетие племени хунза: в 65 рожают, до 160 лет живут

Долину реки Хунза расположенную вблизи Индии и Пакистана называют «оазис молодости». Так в чем же ее секрет? Дело в том, что здесь живут люди, длительность жизни которых доходит до 120 лет. Они редко болеют и молодо выглядят. Долголетие Хунз ставит в тупик многих ученых. Здесь люди чувствуют себя здоровыми, счастливыми и не стареют к 40-50-годам. Удивительно и то, что местное население внешне очень похоже на европейцев.

Существует легенда, согласно которой, расположенное здесь небольшое горное государство основала группа воинов армии Александра Македонского (во время индийского похода). Хунзакуты живут вблизи трех самых высоких горных систем: Гималаи, Гиндукуш и Каракорум.

Феномен племени Хунза

Hunza находится в ведении пакистанского Министерства по делам Кашмира и северных территорий. Одной из основных достопримечательностей Хунзы является ледник, по которому спускается в долину холодная река.

Феномен племени Хунза

На многочисленных террасных полях выращиваются абрикосы, овощи и конопля, которую здесь не столько курят, как добавляют как приправу.

Феномен племени Хунза

Хунзакуты говорят на языке бурушаски (изолированный язык, не состоит в родстве не с одним из известных языков).

Феномен племени Хунза

Хунзы исповедуют Исмаилизм, один из самых мистических и загадочных в религии. Здесь вы не услышите обычных призывов к молитве. Потому что молитва – это личное дело и время каждого человека.

Феномен племени Хунза

Здоровье

Хунзам вовсе несложно искупаться в ледяной воде даже при морозе - 15 °C и до 100 лет играть в подвижные игры. В 40-лет женщина у них выглядит как девушка, а в 60 лет сохраняет стройную фигуру и грацию. В 65 лет хунзянки еще рожают. Летом хунзы едят сырые фрукты и овощи, зимой – вяленые абрикосы и пророщенные зерна, сушенный овечий сыр.

У жителей есть период, когда фрукты еще не созрели - он называется «голодным источником» и продолжается от двух до четырех месяцев. В эти дни они едят мало и раз в день пьют настой из кураги. Сей пост строго блюдут.

Феномен племени Хунза

Шотландец доктор Мак Каррисон, написавший о «Счастливой долине», заметил, что там потребляют белок, но совсем мало.

В книге Ralph Bircher «Хунза - люди, которые не знают болезней» отмечены основные преимущества модели питания в данной стране:

- в первую очередь оно вегетарианское;
- сырые продукты;
- ежедневный рацион насыщен овощами и фруктами;
- продукты натуральные, без химии;
- спиртное и деликатесы употребляют крайне редко;
- умеренно потребляют соль;

- используют продукты, которые вырастили в своей стране;
- систематические периоды голодания.

Способ питания здесь имеет решающее значение.

Феномен племени Хунза

В апреле 1984 г. одна из азиатских газет сообщила о хунзакуте Саиде Мобуде, прибывшем в аэропорт Лондона. Мобуд вызвал недоумение у сотрудников аэропорта, когда показал паспорт. Согласно документу, он был рожден в 1823 г. и ему - 160 лет. Мулла, который прибыл вместе с Саидом, заметил, что тот обладает не только отличным здоровьем, но и разумом.

Местные жители не скрывают свой секрет долголетия: будьте вегетарианцами, работайте, непрерывно двигайтесь и не меняйте ритм жизни, тогда вы проживете до 120-150, пишет издание earth-chronicles.com.

Феномен племени Хунза

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16:07 0 0
Юлия:

Сыроеды и русы точно и еще голодание. Настой кураги это круто. Надо взять на вооружение.

15:46 3 1
смех:

там всему голова конопля. курят целыми днями вот жрать и не хотят.а обкуренных спрашивать сколько им лет так они и до 300 лет в нирване скажут

12:32 0 2
Азамат:

Сыроеды они. Жили бы еще больше если бы не употребляли мясо.

10:33 4 2
RUSICH:

Потомки Русов

07:13 2 4
Людмила:

Это другая жизнь в теплой стране,без политиков,и уединении от других народов,а нам не нужно советовать жить как они,вегетарианство не везде подходит,у нас северная страна,и наша Вера православная.Странно,что у них тоже есть пост.

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