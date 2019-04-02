Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте

02.04.2019 22:45



Группа китайских энтузиастов и исследователей смогла обмануть автопилот электромобиля «Tesla» при помощи наклеек, имитирующих дорожную разметку на асфальте, сообщает интернет-журнал «Auto.ru». Причина того, что автопилот не справился с подобным испытанием заключается в том, что навигация осуществляется при помощи ориентации по дорожной разметке. Также китайские «хакеры» смогли перехватить рулевое управление автомобиля при помощи беспроводного игрового джойстика.