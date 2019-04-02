Honor впервые стал лидером по продажам смартфонов в России

02.04.2019 22:38



Китайская компания «Huawei» отчиталась о том, что смартфоны их бренда «Honor» занимают лидирующее положение на российском рынке, «завоевав» порядка 27% от общего количества продаж смартфонов в целом, сообщает «Коммерсантъ». «Huawei» впервые обогнал своего конкурента «Samsung», сместив его на второе место. Компания «Apple» занимает лишь третью строчку по количеству проданных штучных смартфонов.