Нефть «настойчиво стремится» к рубежу $70

02.04.2019 21:58



По последним данным, мировые цены на нефть превысили показатели ноября 2018 года, составив порядка $69 за один баррель марки Brent, сообщает ИА «REGNUM». По мнению мировых экспертов, подобный неспешный и планомерный рост связан, в первую очередь, с сократившимся предложением нефти в мире в целом, что связано с рядом громких политических событий, в первую очередь связанных с Венесуэлой. Кроме того, нефтяные аналитики сообщили, что резкого скачка цен не ожидается.