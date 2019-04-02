Медведев поручил снизить ставку по кредитам для строительного бизнеса

02.04.2019 20:49



Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, сообщил о намерении правительства включить строительный бизнес в комплекс льготного кредитования, сообщают «РИА новости». Данное заявление прозвучало в Перми, в рамках встречи премьер-министра с региональными представителями малого и среднего бизнеса. Введение подобных льгот способно серьезным образом «подстегнуть» развитие строительной отрасли в России.