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Медведев поручил снизить ставку по кредитам для строительного бизнеса

02.04.2019 20:49
Медведев поручил снизить ставку по кредитам для строительного бизнеса

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, сообщил о намерении правительства включить строительный бизнес в комплекс льготного кредитования, сообщают «РИА новости». Данное заявление прозвучало в Перми, в рамках встречи премьер-министра с региональными представителями малого и среднего бизнеса. Введение подобных льгот способно серьезным образом «подстегнуть» развитие строительной отрасли в России.

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