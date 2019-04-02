Суд арестовал Малый гостиный двор по делу о банкротстве

02.04.2019 20:39



Малый гостиный двор, находящийся на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге, был арестован по решению Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, сообщает «78.ru». Здание находится в собственности у организации «Мойка 22», которая «запустила» процесс банкротства Андрея Исаева, являвшегося основателем Балтийского банка. Исаев, в настоящее время, скрывается от следствия в Швейцарии. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.