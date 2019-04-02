Российский производитель беспилотников может переехать в США

02.04.2019 19:57



Власти штата Нью-Йорк, находящегося на территории США, озвучили предложение российскому производителю и разработчику беспилотных аппаратов, пригласив его компанию переехать на постоянное место дислокации к ним в штат, сообщают «РИА новости». Власти США пообещали предоставить производственные территории, общей площадью более 4 тыс. квадратных метров, а также обеспечить приток инвестиций, с целью ускоренного развития производства.