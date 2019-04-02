Первое применение закона об оскорблении госсимволов

02.04.2019 17:37



В России впервые применили новый закон об оскорблении государственных символов. Так Генеральная прокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к некоторым ярославским интернет-изданиям, если они не удалят новость об оскорбляющем достоинство граффити, в котором фигурирует глава России Владимир Путин. Об этом сообщил портал TJournal.

Согласно полученным данным, некоторые ярославские издания удалили спорный контент, не дожидаясь запроса Роскомнадзора. Одно издание сообщило, что требование об удалении контента поступало от Роскомнадзора дважды. Первый раз на электронную почту редакции пришло письмо, с требованием удалить не соответствующую законодательству РФ информацию до полуночи. Второй раз представитель областного управления ведомства звонил по телефону главному редактору издания. Была ли удалена признанная Генпрокуратурой оскорбительной новость не сообщается, пишет Лента.ру.