Владимир Путин уволил прокурора Карачаево-Черкесии

02.04.2019 13:36



Глава РФ уволил с занимаемой должности прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенное на официальном сайте Генеральной прокуратуры. Также, согласно решению президента, были уволены Дальневосточный транспортный прокурор Александра Хатунцев и Северо-западный транспортный прокурор Олег Колесов.

Также старший советник юстиции Иван Панченко был назначен на пост прокурора Рязанской области, а прокурором Алтайского края назначили госсоветника юстиции третьего класса Александр Руднев.