Ford объявил о начале распродажи автомобилей в России

02.04.2019 16:50



Компания Ford Sollers объявила о начале распродажи своих автомобилей в России. Это произошло из-за решения руководства компании покинуть российский рынок легковых автомобилей. Теперь, такие модели автоконцерна, как Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести с большой скидкой, размер которой может достигать 585 тысяч рублей, в зависимости от приобретаемой модели. При этом, при покупке все еще действуют специальные программы: "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и "Ford Credit", пишет РИА Новости.