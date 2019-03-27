Ford покинет российский рынок легковых автомобилей

27.03.2019 16:14



Официальный представитель пресс-службы СП Ford Sollers сообщил, что руководство концерна приняло решение прекратить выпуск легковых автомобилей в России. При этом, в руководстве компании считают, что для повышения продаж и увеличения прибыли, концерн должен сосредоточиться на рынке легкого коммерческого транспорта, в частности увеличив продажи Ford Transit. При этом будут закрыты заводы концерна в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга), сотрудники которых будут сокращены с выплатами всех положенных по законодательству компенсаций, пишет РИА Новости.