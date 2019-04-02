Глава ГИБДД Москвы подал в отставку

02.04.2019 16:25



Как стало известно корреспонденту ТАСС из источника в правоохранительных органах, который знаком с ситуацией, глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку. Источник сообщил, что в отставку Коваленко подал по собственному желанию и это решение никак не связано с резонансной аварией, произошедшей на Можайском шоссе, во время которой погибли женщина и ребенок. В настоящее время Виктор Коваленко находится в отпуске. Приказ о его отставке должен будет подписать президент России Владимир Путин.