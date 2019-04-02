В военной академии в Петербурге прогремел взрыв

02.04.2019 14:58



В здании военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщил официальный представитель экстренных служб по региону в разговоре с корреспондентом РИА Новости. На данный момент известно, что взрыв произошел на втором этаже в одном из учебных классов. Пострадали четыре курсанта. Также, в здании произошло обрушение лестничного пролета между первым и вторым этажами. На месте работают экстренные службы, все люди из здания эвакуированы.