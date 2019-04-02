В Москву слетаются летучие мышы

02.04.2019 15:47



В Московском регионе и в самой столице стали появляться летучие мыши. Об этом сообщил глава московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, совсем недавно, сотрудники экстренных служб провели операцию по извлечению летучей мыши из системы вентиляции одной из столичных высоток. И летучие мыши не единственные дикие животные, которых видели в Москве. Кульбачевский рассказал, что довольно часто столицу стали посещать лисы и зайцы. По его мнению, это происходит из-за потепления климата в регионе, пишет Агентство городских новостей Москва.