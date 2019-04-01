Ученые: сибирские лягушки могут не дышать полгода

01.04.2019 23:53



Научным специалистам из Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской Академии наук первым в мире удалось доказать, что один из видов лягушек – сибирская (или амурская) обладает способностью задерживать дыхание на полгода.

Заболоченный хвойный лес, самка сибирской лягушки Фото: Hunter Nicholas Green

До этого времени считалось, что амфибии не способны выжить в условиях недостатка кислорода. По мнению ученых, данное открытие позволит разработать новые методики в терапии заболеваний человека, связанных с гипоксией, а сибирская лягушка станет предметом продолжительных экспериментов в этой области, пишет vesti-yamal.ru.