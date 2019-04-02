Минтруд назвал самые востребованные профессии России

02.04.2019 14:44



Специалисты ВНИИ труда Минтруда России назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии на российском рынке труда. Так, согласно их данным, первое место в рейтинге разделили две специальности - инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки. Работодатели готовы выплачивать этим специалистам более 100 тыс. рублей в месяц. На втором месте также оказались две профессии, а именно эксперт по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. Их заработная плата начинается от 95 тыс. рублей. Третье место заняли специалисты по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитики и специалисты по моделированию процессов термической обработки с зарплатой от 90 тыс. рублей. А закрывают представленный рейтинг специалисты по потребительскому кредитованию, которые зарабатывают от 85 тыс. рублей, пишет RT.