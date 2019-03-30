Специалисты назвали самые стабильные сферы для работы в России

30.03.2019 09:24



Специалисты ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда РФ провели собственное исследование и выяснили, работники каких сфер деятельности имеют наиболее стабильную работу. Так, по предоставленной информации, наиболее стабильными сферами для работы признаны IT-технологии, промышленность, строительство, торговля и гостиничный бизнес. Также высокую стабильность продемонстрировали сферы общественного питания, здравоохранения и образования.

Наибольший риск сокращений сотрудников существует в банковской сфере, а также в сферах администрирования, документооборота и страхования. По мнению специалистов, высокий риск сокращений работников в данных сферах связан, в первую очередь, с появлением новых IT-продуктов, способных заменить сотрудников среднего звена, занимающихся рутинной работой, пишет RT.