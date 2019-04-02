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На выборах президента Украины зафиксировано около 2,7 тысяч нарушений

02.04.2019 12:35
На выборах президента Украины зафиксировано около 2,7 тысяч нарушений

Сотрудники украинской полиции зафиксировали коло 2,7 тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства в период с 31 марта по 2 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД. По итогу было заведено 71 уголовное дело и составлено 50 протоколов административного характера.

Как сообщается, поступившие сообщения были связаны со следующими нарушениями: незаконная агитация (152), фотоснимки бюллетеней (149), подкуп избирателя (61), а также повреждение избирательного бюллетеня (39). Кроме этого, за это время поступало 18 ложных сообщений о минировании.

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