Обнародованы зарубежные результаты выборов президента Украины

02.04.2019 11:15



Украинский ЦИК опубликовал полные итоги зарубежного голосования на выборах президента, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Как сообщается, всего проголосовало порядка 55 тысяч граждан Украины, которые находятся за рубежом.

По итогам первого тура первое место занял нынешний глава страны Петр Порошенко (38,93%), на второй позиции – шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский (26,01%). Оба станут участниками второго выбора президента Украины. Планируется, что второй тур состоится 21 апреля.