Пентагон требует, чтобы Турция отказалась от российских С-400

02.04.2019 11:46



Вашингтон принял решение о приостановке поставок в Турцию, связанных с истребителями-бомбардировщиками F-35. Как передает Интерфакс со ссылкой на ТК CNN, информация об этом поступила от Пентагона. США не возобновят поставки до тех пор, пока Турция не откажется от получения российских ЗРС С-400. В ведомстве отмечают, что диалог с Анкарой продолжается.

Однако, как ранее неоднократно заявляли в «Ростехе», Турция планирует получить от России системы ПВО С-400 «Триумф», даже несмотря на то, что США всеми силами пытаются оказать давление.