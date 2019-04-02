В Вашингтоне прошла встреча, на которой обсудили «агрессию» России в Черном море

02.04.2019 10:41



В Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча, главной темой которой стало обсуждение действий России в Черном море. Как передает Газета.ру, на официальном сайте Госдепа опубликовано соответствующее сообщение от имени зампредставителя Госдепа Роберта Палладино. Кроме него на встрече присутствовали министры иностранных дел Румынии и Испании Теодор Мелешкану и Жозеп Боррель.

Как заявил Палладино, стороны обсуждали сотрудничество с «верным сторонником НАТО» Румынией. Все поддержали точку зрения о том, что на восточной границе страны существуют «проблемы», их альянс должен будет их решить. Во время разговора стороны также отметили, что в черноморском регионе наблюдается «российская агрессия».