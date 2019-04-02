Стоимость биткоина выросла более чем на 15%

02.04.2019 09:22



Биткоин вновь дает о себе знать: утром во вторник стоимость криптовалюты выросла более, чем на пятнадцать процентов, передает РИА Новости со ссылкой на CoinMarketCap. Как сообщается, это происходит на фоне возвращения крупных игроков на рынок, что подтверждают данные торгов и комментарии экспертов.

Как информирует портала CoinMarketCap (высчитывает цену более чем по 20 биржам) на 08:27 по мск биткоин вырос на 16,68%, поднявшись до отметки 4,817 тысячи долларов. Также, как свидетельствует крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance, курс биткоина поднялся на 15,94%, до уровня 4,793 тысячи долларов.