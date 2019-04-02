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США планируют ужесточить санкции против Ирана

02.04.2019 08:48
США планируют ужесточить санкции против Ирана

США планируют ввести против Ирана новые санкции, которые ставят под удар те сферы экономики, до этого не затронутые ограничениями, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. Издание ссылается на собеседника из администрации Трампа. Как отмечается, Вашингтон планирует сохранить так называемый «эффект охлаждения» в иранской экономике и донести до бизнеса, что сегодня деловое сотрудничество с Ираном – это «ужасная идея».

Новые санкции могут быт введены уже в этом мае.

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