Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

02.04.2019 08:21



Не стало актера Александра Васильева, которого зрители больше всего знают по знаменитым фильмам «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Особенности национальной охоты». Как передает «РГ» со ссылкой на киностудию «Ленфильм», артист, режиссер, драматург, продюсер продолжительное время пытался побороть тяжелую болезнь. Александру Васильеву было всего 60 лет.

Названа дата прощания: она состоится 3 апреля в павильоне киностудии «Ленфильм», которому артист отдал много лет. Похороны пройдут на Смоленском кладбище.