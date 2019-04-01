У самолета, который разбился в Германии, не было черных ящиков

01.04.2019 13:38



У частного самолета, который разбился в Германии, на котором летела председатель совета директоров S7 Airlines Наталия Филева и ее отец, не было черных ящиков, передает Интерфакс со ссылкой на собеседника, знающего о ходе расследования. «Место крушения тщательно исследовано. Бортовых самописцев не обнаружено», — проинформировал он. Добавив, что, согласно международным нормам, самолеты такого типа не обязательно оборудовать «черными ящиками».