На Украине оценили последствия победы Зеленского

02.04.2019 07:25



В Верховной раде Украины оценили последствия победы Зеленского на выборах главы государства. Так, по словам депутата Рады Вадима Рабиновича, который дал интервью телеканалу NewsOne, в том случае если выборы выиграет Владимир Зеленский произойдут некоторые изменения в структуре властной элиты Украины. В целом же курс страны не изменится. Так как Зеленский не сможет создать коалицию в Парламенте Украины и каким-либо образом повлиять на происходящие политические процессы, пишет РИА Новости.