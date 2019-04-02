Минфин рассказал о курсе рубля к доллару до 2036 года

02.04.2019 07:10



Министерство финансов РФ опубликовало свой прогноз по курсу российской валюты до 2036 года. Так, согласно выводам специалистов ведомства, в период с 2019 по 2024 г. средний курс доллара составит 65,1 руб. за доллар согласно базовому сценарию и 67,9 руб. за доллар по консервативному сценарию. В период с 2025 по 2030 г. в среднем за один доллар будут давать 70,7 рубля (базовый сценарий) или 71,5 рубля (консервативный сценарий), тогда как в период с 2031 по 2036 г. согласно и базовому и консервативному сценарию средний курс доллара достигнет 74,1 руб. за доллар, пишет РИА Новости.