Минфин предлагает ввести новые налоги

02.04.2019 06:34



Министерство финансов РФ опубликовало новый законопроект о переводе неналоговых платежей под действие Налогового кодекса РФ. Согласно документу налогами предлагается признать платы с грузовиков массой свыше 12 т (система «Платон»), обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный (гостиничный) сбор, а также утилизационный сбор и экологический налог, которые в настоящий момент представляют собой плату за негативное воздействие на окружающую среду. По мнению Минфина данный законопроект поможет собирать в бюджет больше налоговых отчислений и применять меры к неплательщикам налогов, в том числе и уголовное преследование, пишет РБК.