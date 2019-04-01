Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

01.04.2019 23:34



Министерством труда Российской Федерации был подготовлен документ, содержащий методику, направленную на нематериальное поощрение государственных служащих, суть которой заключается в похвале, дополнительных выходных и перерывах на зарядку, сообщает «РБК». Кроме того, авторы методики уверены в том, что рабочие места не должны вызывать негативных эмоций и дискомфорт, поэтому следует уделить внимание интерьеру и планировке рабочего пространства служащих. Также рекомендуется создать специальные спортивные зоны в непосредственной близости от служебного места, где госслужащие смогут осуществлять «спортивные пятиминутки».