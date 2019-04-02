Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн

02.04.2019 00:46



Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)



Республика Беларусь получит государственный кредит от Российской Федерации в размере до $600 млн.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил представителям СМИ о том, что данные средства будут использованы на рефинансирование платежей в погашение основного долга по прежде предоставленным Россией займам.

Он также отметил, что в данное время проводятся все необходимые для подписания соглашения процедуры.

По словам министра, до конца этого месяца РБ может получить транш кредита на $200 млн от Евразийского фонда стабилизации и развития, передает Life.ru.