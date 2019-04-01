Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых россиян

01.04.2019 22:18



Компания «Сбербанк» анонсировала грядущий релиз новой виртуальной банковской карты, предназначенной специально для самозанятых граждан, при помощи которой станет возможно осуществлять какие-либо взаиморасчеты без использования личного счета граждан, сообщает «ТАСС». Вышеназванная виртуальная карта будет функционировать в рамках приложения «Сбербанк Онлайн» и появится в доступе только в четырех регионах, в которых проходит испытание налогового режима для самозанятых.