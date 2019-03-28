Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

28.03.2019 23:56



В ходе эволюции многим организмам удалось улучшить свой анатомический арсенал, чтобы одержать верх в постоянной борьбе за выживание.

Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.

До сих пор ученые не представляли себе, как эти крохотные существа, обитающие на территории пустынных районов Северной Америки, могут процветать, несмотря на то, что они делят свою территорию с гремучими змеями. Известные своими быстрыми атаками, змеи быстро убивают большую часть своей добычи, но, как, оказалось, неоднократно терпят неудачу в своих попытках охотиться на крыс кенгуру.

Чтобы попытаться понять, как крысам удается избегать зубов своего грозного врага, исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде использовали высокоскоростные камеры для наблюдения за взаимодействиями между двумя видами в дикой природе. Как показывают эти видео, замечательная ловкость крыс-кенгуру оставляла змеям небольшие шансы перекусить. Эти удивительные результаты были представлены на страницах издания «Функциональная экология».

Замедленная съемка показала, что крысы способны отпрыгнуть от змей всего за 70 миллисекунд (бросок гремучей змеи длится менее 100 миллисекунд), что составляет меньше половины времени, которое требуется человеческому глазу, чтобы моргнуть.

«Крысы-кенгуру быстро реагировали. Чаще всего грызуны подпрыгивали в воздух на высоту 7-8 длин собственного тела и изгибались так, что зубы змеи их не доставали», - сообщил автор исследования Рулон Кларк.

Он также отметил, что самым удивительным оказалось то, что у крыс-кенгуру, которые не реагировали достаточно быстро, чтобы избежать удара, была еще одна хитрость - им часто удавалось переориентироваться в воздухе и оттолкнуть хищника ногами в стиле ниндзя.

«Из 12 крыс 8 смогли увернуться от зубов гремучих змей, прежде чем рептилии смогли выпустить свой яд», - сообщили исследователи.

По словам авторов исследования, двуногость, вероятно, развилась у крысы-кенгуру, чтобы обеспечить «быстрые и мощные вертикальные прыжки, которые имеют решающее значение для предотвращения атак хищников, таких как гадюки и совы», пишет iflscience.com.