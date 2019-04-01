Можайские медики объявили «итальянскую забастовку»

01.04.2019 23:24



Медицинские работники подстанции «Можайская», находящейся в Подмосковье, объявили так называемую «итальянскую забастовку», суть которой заключается в выполнении своих должностных обязанностей в строжайшем соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, сообщает «Oka.fm». Данные действия были предприняты по причине регулярных нарушений трудового законодательства, которые зачастую приводили к ущемлению трудовых прав медицинских работников Можайской подстанции скорой помощи.