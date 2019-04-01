Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

01.04.2019 22:39



Татьяна Кувшинникова, ставшая известной на всю страну учительница из Барнаула, нашла себе новую работу после того, как ее уволили из школы из-за фотографии в закрытом купальнике, сообщают «РИА новости». Кувшинникову пригласили на работу в Барнаульский региональный институт повышения квалификации педагогов, вдобавок предложив разработать проект, который сможет обобщить в себе все негативные и позитивные стороны общения в социальных сетях.