УАЗ намерен выпускать «Русский Прадо»

01.04.2019 22:28



Вадим Шевцов, являющийся генеральным директором и владельцем компании «Sollers», поведал о том, что Ульяновский завод по производству автомобилей УАЗ в 2020 году выпустит целый ряд автомобилей на новой технической базе, соответствующей классу базы автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, уже в 2020 году, сообщают «РИА новости». Стоимость подобного автомобиля, по предварительным расчетам, будет составлять порядка 1,5 млн рублей. Автомобиль будет выпускаться в четырех разновидностях кузова: пикап, внедорожник, монокэб и фургончик.