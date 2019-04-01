Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

01.04.2019 19:48



Одно из подразделений ОБСЕ, чей рабочий профиль заключается в контроле за законностью всех выборных процессов, сообщил о своем подозрении в адрес Петра Порошенко, который воспользовался своей позицией действующего президента Украины для пиара в предвыборный «день тишины», сообщает «ТАСС». Кроме того, у независимых международных наблюдателей есть претензии, касающиеся материального стимулирования избирателей, которые отдают свой голос за действующего президента, такие как: премии, повышения зарплат, дополнительные социальные выплаты.