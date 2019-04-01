Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 АПР, 21:11 МСК
USD (ЦБ)    65,4176
EUR (ЦБ)    73,4967

01 АПР, 21:11 МСК
USD (ЦБ)    65,4176
EUR (ЦБ)    73,4967

Ученые обнаружили вероятный источник метана на Марсе

01.04.2019 18:46
Ученые обнаружили вероятный источник метана на Марсе

Тайна источника метана на Марсе может быть окончательно решена, поскольку ученые подтвердили наличие газа, указывающего на жизнь на Красной планете, а также откуда он мог появиться. В течение 15 лет с тех пор, как европейский зонд сообщил о следах газа в марсианской атмосфере, споры бушевали по поводу точности показаний, показывающих метан, который на земле производится простыми формами жизни.

Поскольку метан рассеивается относительно быстро, в течение примерно 12 лет на Земле, и из-за сложности наблюдения атмосферы Марса, многие ученые подвергли сомнению предыдущие исследования, которые опирались на один набор данных.

Теперь международная группа экспертов сравнила наблюдения с двух отдельных космических аппаратов, взятых всего за один день в 2013 году, чтобы найти независимые доказательства метана на нашей соседней планете.

Кроме того, они провели два параллельных эксперимента, чтобы определить наиболее вероятный источник метана на Марсе - ледяной покров к востоку от кратера Гейла, который долгое время считался высохшим озером.

"Это очень интересно и в значительной степени неожиданно", - сказал Марко Джуранна из Национального института астрофизики Рима. "Две совершенно независимые линии исследований указывали на одну и ту же общую область наиболее вероятного источника метана."

Европейский зонд Mars Express измерил 15,5 частей на миллиард в атмосфере над кратером Гейла 16 июня 2013 года. Наличие метана в окрестностях было подтверждено показаниями, сделанными 24 часами ранее марсоходом Curiosity НАСА.

Используя эти данные, Джуранна и группа разделили область вокруг кратера на сетки размером 250 на 250 квадратных километров.

Затем одно исследование провело миллион смоделированных компьютером сценариев выбросов для каждого раздела, а другая группа изучила изображения поверхности планеты на предмет особенностей, связанных на Земле с выделением метана.

"Индикатор жизни"

Наиболее вероятным источником был слой замерзшего метана под породой, который, по мнению группы, периодически выбрасывает газ в атмосферу. Тем не менее Джуранна заявил, что, хотя метан является признаком жизни на Земле, его присутствие на Марсе не обязательно является свидетельством чего-то подобного на Красной планете.

"Метан важен, потому что он может быть индикатором микробной жизни", - сказал он. "Но жизнь не обязана объяснять эти обнаружения, потому что метан может быть произведен абиотическими процессами".

Хотя на Марсе нет жидкой воды, Европейское космическое агентство заявило в феврале, что оборудование для визуализации показало дальнейшие доказательства высохших русел рек, предполагая, что Красная планета, возможно, когда-то была домом для простых организмов.

Джуранна утверждает, что необходимы дальнейшие исследования для определения размеров метанового ледяного покрова вблизи кратера Гейла. По его словам, возможно, метан сможет поддерживать устойчивое присутствие человека на Марсе, выступая в качестве возможного источника топлива для промышленных процессов и топлива для возвращения пилотируемых миссий на Землю, пишет phys.org.

Археологи нашли древние фермы Майя в мексиканских болотах
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 2

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 3

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Курской области Агрохолдинг «Мираторг» строит крупнейшую в Европе мясохладобойню

В Курской области Агрохолдинг «Мираторг» строит крупнейшую в Европе мясохладобойню

В Подмосковье на базе технопарка «Индиго» открыт немецкий завод по производству насосов

В Подмосковье на базе технопарка «Индиго» открыт немецкий завод по производству насосов

В апреле в Омске откроется «дачный сезон»

В апреле в Омске откроется «дачный сезон»

В Ленинградской области Кингисеппский машиностроительный завод получил заказ из Ирана

В Ленинградской области Кингисеппский машиностроительный завод получил заказ из Ирана

Новости дня

20:54 В Госдуме поддержали налоговые льготы для многодетных семей В Госдуме поддержали налоговые льготы для многодетных семей
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
20:46 В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными
19:57 На Украине подсчитали стоимость содержания Порошенко На Украине подсчитали стоимость содержания Порошенко
19:48 Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
18:14 Названа самая прибыльная компания мира Названа самая прибыльная компания мира
17:58 Роснефть будет добывать в Арктике 100 млн т нефти Роснефть будет добывать в Арктике 100 млн т нефти
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:43 Международные наблюдатели оценили президентские выборы на Украине Международные наблюдатели оценили президентские выборы на Украине

Узнай, страна!

14:25 В Курской области Агрохолдинг «Мираторг» строит крупнейшую в Европе мясохладобойню В Курской области Агрохолдинг «Мираторг» строит крупнейшую в Европе мясохладобойню
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт
29 МАР, 09:08 В Тамбовской области стартовал международный фестиваль имени Рахманинова В Тамбовской области стартовал международный фестиваль имени Рахманинова
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter