Ученые обнаружили вероятный источник метана на Марсе

01.04.2019 18:46



Тайна источника метана на Марсе может быть окончательно решена, поскольку ученые подтвердили наличие газа, указывающего на жизнь на Красной планете, а также откуда он мог появиться. В течение 15 лет с тех пор, как европейский зонд сообщил о следах газа в марсианской атмосфере, споры бушевали по поводу точности показаний, показывающих метан, который на земле производится простыми формами жизни.

Поскольку метан рассеивается относительно быстро, в течение примерно 12 лет на Земле, и из-за сложности наблюдения атмосферы Марса, многие ученые подвергли сомнению предыдущие исследования, которые опирались на один набор данных.

Теперь международная группа экспертов сравнила наблюдения с двух отдельных космических аппаратов, взятых всего за один день в 2013 году, чтобы найти независимые доказательства метана на нашей соседней планете.

Кроме того, они провели два параллельных эксперимента, чтобы определить наиболее вероятный источник метана на Марсе - ледяной покров к востоку от кратера Гейла, который долгое время считался высохшим озером.

"Это очень интересно и в значительной степени неожиданно", - сказал Марко Джуранна из Национального института астрофизики Рима. "Две совершенно независимые линии исследований указывали на одну и ту же общую область наиболее вероятного источника метана."

Европейский зонд Mars Express измерил 15,5 частей на миллиард в атмосфере над кратером Гейла 16 июня 2013 года. Наличие метана в окрестностях было подтверждено показаниями, сделанными 24 часами ранее марсоходом Curiosity НАСА.

Используя эти данные, Джуранна и группа разделили область вокруг кратера на сетки размером 250 на 250 квадратных километров.

Затем одно исследование провело миллион смоделированных компьютером сценариев выбросов для каждого раздела, а другая группа изучила изображения поверхности планеты на предмет особенностей, связанных на Земле с выделением метана.

"Индикатор жизни"

Наиболее вероятным источником был слой замерзшего метана под породой, который, по мнению группы, периодически выбрасывает газ в атмосферу. Тем не менее Джуранна заявил, что, хотя метан является признаком жизни на Земле, его присутствие на Марсе не обязательно является свидетельством чего-то подобного на Красной планете.

"Метан важен, потому что он может быть индикатором микробной жизни", - сказал он. "Но жизнь не обязана объяснять эти обнаружения, потому что метан может быть произведен абиотическими процессами".

Хотя на Марсе нет жидкой воды, Европейское космическое агентство заявило в феврале, что оборудование для визуализации показало дальнейшие доказательства высохших русел рек, предполагая, что Красная планета, возможно, когда-то была домом для простых организмов.

Джуранна утверждает, что необходимы дальнейшие исследования для определения размеров метанового ледяного покрова вблизи кратера Гейла. По его словам, возможно, метан сможет поддерживать устойчивое присутствие человека на Марсе, выступая в качестве возможного источника топлива для промышленных процессов и топлива для возвращения пилотируемых миссий на Землю, пишет phys.org.