Названа самая прибыльная компания мира

01.04.2019 18:14



Международное рейтинговое агентство Moody's назвало самую прибыльную компанию в мире по итогам 2018 года. Так, ей стала нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. По данным специалистов агентства, в прошлом году Saudi Aramco удалось заработать порядка $111,1 млрд (чистая прибыль компании). Этот показатель превысил совокупную чистую прибыль следующих за ней Apple, Google и ExxonMobil, которые в 2018 году заработали $59,5 млрд, $30,7 млрд и $20,8 млрд соответственно, пишет РБК.