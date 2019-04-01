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Роснефть будет добывать в Арктике 100 млн т нефти

01.04.2019 17:58
Роснефть будет добывать в Арктике 100 млн т нефти

Во время прошедшей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, глава корпорации "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что для увеличения грузопотока по Северному морскому пути Роснефть создаст кластер по добычи нефти в Арктическом регионе. По словам Сечина, для этой цели Роснефть уже привлекла инвесторов из Юго-Восточной Азии и с Запада. Планируется, что добыча нефти в данном кластере составит порядка 100 млн т нефти к 2030 году, пишет газета Известия.

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