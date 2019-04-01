Роснефть будет добывать в Арктике 100 млн т нефти

01.04.2019 17:58



Во время прошедшей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, глава корпорации "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что для увеличения грузопотока по Северному морскому пути Роснефть создаст кластер по добычи нефти в Арктическом регионе. По словам Сечина, для этой цели Роснефть уже привлекла инвесторов из Юго-Восточной Азии и с Запада. Планируется, что добыча нефти в данном кластере составит порядка 100 млн т нефти к 2030 году, пишет газета Известия.