Появилась новая угроза для газопровода "Северный поток-2"

01.04.2019 17:24



Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что строительство российского газопровода "Северный поток - 2" может быть не закончено в срок. По мнению специалистов агентства этому будет способствовать запрос на проведение дополнительной экологической экспертизы, переданный Датским энергетическим агентством оператору проекта Nord Stream 2 AG. По словам представителя Moody's это плохая новость для Газпрома, так как, во первых, строительство газопровода может быть отложено на неопределенный срок, а во вторых, это серьезно ослабит позиции российской корпорации в переговорах с украинской стороной о транзите газа, пишет РБК.