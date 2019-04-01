Международные наблюдатели оценили президентские выборы на Украине

01.04.2019 17:43



Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы главы государства. Президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Илкка Канерва заявил, что пошедшие выборы можно считать свободными и конкурентными, так как организаторы смогли обеспечить право гражданина голосовать за того кандидата, за которого он захочет. При этом Канерва подчеркнул, что присутствие большого количества международных наблюдателей способствовало минимизации всевозможных нарушений.

Представитель группы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Март ван де Вен отметил высокий уровень организации пошедших выборов и отсутствие ограничений для избирателей, тем не менее подчеркнув наличие технических кандидатов, что, по его словам, не отвечает требованиям демократии, пишет Интерфакс.