На Украине официально объявлено о втором туре выборов президента

01.04.2019 12:17



Представители украинского центрального избиркома официально объявили о втором туре выборов президента страны, информирует ТАСС. Как поясняется, это решение было принято после того, как стало понятно, что никто из кандидатов не наберет большинства голосов. «Будет второй тур», — сообщила председатель избиркома Татьяна Слипачук.

Напомним также, что ранее украинский ЦИК признал выборы состоявшимися. В данный момент продолжается подсчет голосов. Итоги будут известны в самое ближайшее время.