В авиакатастрофе погибла совладелица S7 Наталия Филева

01.04.2019 10:10



В минувшее воскресенье в Германии в результате авиакатастрофы погибла совладелица авиационной группы S7 AirSpace Corporation 55-летняя Наталия Филева. Как передает Интерфакс, это произошло во время крушения частного самолета при заходе на посадку в аэропорту Франкфурта. В бизнес-джете было трое человек. Вместе с Филевой погибли ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. При крушении самолет сгорел полностью. Об обстоятельствах трагедии пока ничего не известно. Власти Германии официально пока что не называют имен погибших.