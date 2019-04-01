Жители Москвы смогут жениться в Останкинской башне и на стадионах

01.04.2019 12:58



Жители Москвы теперь смогут жениться в самых необычных местах, например, на стадионах, в Останкинской башне в океанариуме на ВДНХ и так далее. Как передает Интерфакс, об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин. В общей сложности будет 20 новых площадок, на которых можно будет проводить церемонии бракосочетания.

Одни из самых интересных мест – башни «Меркурий» и «Федерация» в Москва-Сити, залы храма Христа Спасителя, а также стадионы «Спартак» и «Лужники», планетарий и другие места, которые популярны среди жителей города.