В России могут удвоить НДС для напитков с сахаром

01.04.2019 10:36



В России может вырасти ставка НДС на напитки, в которых содержится сахар, сообщает «Коммерсант». Как отмечает издание, данная мера может стать альтернативой дополнительному налогу для напитков, с большим содержанием сахара, который ранее предложили в Минздраве. Инициаторами новой меры стал Минфин. Как считают в ведомстве, такая мера сможет простимулировать производителей добавлять меньше сахара в продукцию.