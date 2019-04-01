В России хотят ужесточить контроль за автошколами

01.04.2019 11:38



ГИБДД планируют усилить контроль за автошколами, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт проектов нормативных правовых актов. Одна из мер – запрет на онлайн-обучение на необорудованных площадках. Как уточняется, предлагается изменить указ президента от 1998 года, устанавливающий полномочия сотрудников ГИБДД. Например, они могут получить право заниматься проверкой автошкол на соблюдение требований к «учебно-материальной базе», а в случае необходимости отзывать у школ лицензии.