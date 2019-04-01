Археологи нашли древние фермы Майя в мексиканских болотах

01.04.2019 07:57



Археологи из Университета Цинциннати с помощью новейшей технологии обнаружили доказательства того, что древние Майя выращивали излишки урожая и поддерживали активные торговые связи со своими соседями по полуострову Юкатан.

Цивилизация майя распространялась на значительную часть Мезоамерики, региона, охватывающего Мексику и Центральную Америку. Самые древние свидетельства цивилизации Майя датируются 1800 годом до нашей эры, но большинство городов процветало между 250 и 900 годами до н. э. Тем не менее, когда в 1500-х годах на мексиканских берегах высадились испанские завоеватели, некоторые из самых больших городов уже были покинуты жителями. Исследователи из UC пытаются собрать воедино историю жизни Майя до испанского завоевания.

Николас Даннинг, профессор географии в Макмикенском колледже искусств и наук Калифорнийского университета, был членом исследовательской группы, которая обнаружила поля вспаханные человеческой рукой со следами культивирования пригодных для человеческой деятельности растений. Данные поля располагались вдоль естественных водных каналов в месте под названием Лагуна-де-Терминос в Мексиканском заливе. Даннинг надеется обнаружить доказательства существования домов, дорог, рынков, торговых площадей и других следов существования на этой территории обширного торгового поселения майя, после того, как будут начаты раскопки.

Обширные пахотные земли позволяют ученым предполагать, что древние майя выращивали излишки урожая, особенно хлопка, ответственного за уникальный текстиль, который использовался на территории всей Мезоамерики.

"Это была гораздо более сложная рыночная экономика, чем часто приписывают Майя", - сказал Даннинг.

Впервые, внимание археологов к данной области привлекли местные рабочие. После проведения проверки спутниковых снимков ученые обнаружили, лоскутное одеяло из блоков вдоль дренажных канав. Археолог также изучил изображения региона созданные НАСА с помощью инструмента под названием Light Detection and Ranging, или лидар, который может изобразить контуры земли под лиственным пологом деревьев и растительности. Их обзор подтвердил подозрения Даннинга: местность была покрыта древними фермерскими полями.

Лидар дает ученым невиданную ранее картину земной поверхности даже после столетий бесконтрольного роста джунглей, скрывающих остатки древних сооружений. Исследователи ищут признаки человеческой деятельности: квадраты и прямоугольники, указывающие на старые фундаменты и круглые ямы из искусственных водоемов и карьеров, где добывали сланец, используемый в каменных орудиях. На картах лидара появляются любые скрытые структуры, включая древние дороги и бывшие деревни.

Исследователи работают над сбором подсказок о древних майя, прежде чем они будут потеряны, так как многие водно-болотные угодья осушаются или вспахиваются для выпаса скота местными фермерами. Даннинг отметил, что эти низкопродуктивные пастбища представляют гораздо меньшую экономическую ценность для современных фермеров, чем историческая и культурная ценность находок, которые могут пролить свет на древнюю цивилизацию Майя, пишет ScienceDaily.